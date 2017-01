BOVAG: Was eerst je auto voor je de weg op gaat met gladheid

DEN HAAG - Misschien denk je er niet als eerste aan, maar het is beter je auto eerst te wassen voordat je met slecht weer en gladheid de weg op gaat. Dat laat brancheorganisatie BOVAG weten. Dat geldt vooral voor nieuwere auto’s, want de camera’s, sensoren of radars op die auto’s werken minder goed als er vuil op zit.

45 procent van de automobilisten gebruikt deze veiligheidssystemen ter ondersteuning tijdens het rijden en 22 procent vertrouwt er zelfs volledig op, zegt BOVAG. De brancheorganisatie heeft een onderzoek gedaan onder 1047 automobilisten in de periode tussen 9 en 26 december 2016.Bijna de helft van de deelnemers is er niet van op de hoogte dat technologische hulpmiddelen in en rond de auto niet of minder goed functioneren wanneer vuil of sneeuwresten zich ophopen voor de camera’s, sensoren of radar.Rijkswaterstaat strooit bij gladheid al gauw miljoenen kilo’s zout en de combinatie met ander vuil op de wegen zorgt er al gauw voor dat de auto smerig wordt. Dat geldt dus ook de veiligheidssystemen op en rond je auto zoals je rijstrookassistentie of dodehoeksensoren. Als die het niet goed doen, kan dat een gevaar opleveren voor de verkeerssituatie. Het advies is dus: was even je auto voor je de weg op gaat bij sneeuw of gladheid.