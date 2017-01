Tim Coronel rijdt goede vijfde etappe Dakar Rally; Tom overnacht op parcours

Tom Coronel tijdens de tweede etappe van de Dakar Rally (foto: ANP)

ZWAMMERDAM - Tim Coronel is op de 42ste plek geëindigd in de vijfde etappe van de Dakar Rally. De inwoner van Zwammerdam kende een vlekkeloze etappe vrijdag in Bolivia.









De zware regenval in Bolivia heeft de organisatie van de Dakar Rally doen besluiten de zesde etappe van de monsterrit te schrappen. Zondag is een rustdag waardoor de eerstvolgende etappe aanstaande maandag pas is.



Dat gold niet voor Tims broer Tom. Hij kampt met koppelingsproblemen en moest gesleept worden door een vrachtwagen om niet uit te vallen, meldt Studio Alphen, mediapartner van Omroep West. Dat ging zo langzaam, dat Coronel zaterdagochtend (Nederlandse tijd) de finish nog niet heeft bereikt. Coronel heeft besloten de nacht door te brengen op het parcours en zaterdag bij daglicht zijn rit te vervolgen.De zware regenval in Bolivia heeft de organisatie van de Dakar Rally doen besluiten de zesde etappe van de monsterrit te schrappen. Zondag is een rustdag waardoor de eerstvolgende etappe aanstaande maandag pas is.

