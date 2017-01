Minder treinen door winterkou: bevroren bovenleiding en wisselstoring

REGIO - De winterse omstandigheden hebben niet alleen op de weg vertraging veroorzaakt, maar ook op het spoor zijn er problemen. Tussen Utrecht en Gouda en Rotterdam-Den Haag HS rijden minder treinen.

Op het traject tussen Den Haag Hollands Spoor en Rotterdam Centraal kunnen niet alle treinen rijden omdat de bovenleiding beschadigd is geraakt. Verwacht wordt dat deze storing tot diep in de middag zal aanhouden.Tussen Utrecht Centraal en Gouda rijden minder treinen door een wisselstoring. In plaats daarvan zet de NS stopbussen in tussen Woerden en Utrecht.