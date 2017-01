Brand in dakkapel aan de Loggerstraat in Katwijk

(Foto: Jens van Pieterson)

KATWIJK - In een woning aan de Loggerstraat in Katwijk heeft korte tijd brand gewoed. De brand is uitgebroken in de dakkapel. Volgens een woordvoerder van de brandweer waren de bewoners allemaal op tijd naar buiten en zijn ze niet gewond geraakt.

Volgens omwonenden kwam er veel rook vrij bij de brand, maar buiten waren er geen vlammen te zien. Toch trok de brand veel bekijks in de straat.



De brandweer had het vuur al snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.