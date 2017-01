Grote drukte bij bergingsbedrijven door gladheid op de wegen

Een bergingsauto onderweg naar een melding (beeld: Omroep West)

DEN HOORN - Dat het glad is op de wegen merken diverse bergingsbedrijven in de regio ook. Daar is het erg druk zaterdag. Onder andere bij sleepbedrijf Vreugdenhil uit Den Hoorn is het spitsuur. De telefoon staat roodgloeiend door ongelukken, schadegevallen en kapotte accu’s. Alleen al sinds zaterdagochtend 7:00 uur tot net na het middaguur moesten zij 55 keer uitrukken.





'Dit cijfer is een verdubbeling ten opzichte van vorige week zaterdag en de dag is nog lang niet voorbij. Dat de dooi is ingezet, maakt het nog niet rustiger', aldus een medewerker van het bergingsbedrijf. 'We worden door de politie gebeld bij ongelukken, maar mensen bellen ons ook als ze zelf ergens tegenaan zijn gereden of als de accu van de auto het begeeft.'



Hoeveel auto’s er precies zijn weggesleept nadat de gladheid zijn intrede deed, weten ze nog niet. 'De telefoon blijft maar gaan.'

Door het winterweer zijn zaterdag veel ongelukken gebeurd in onze regio, vooral in de ochtend . IJzel en sneeuw zorgen ervoor dat het verradelijk glad kan zijn op de wegen. Inmiddels is de dooi ingezet en verdwijnt het winterse aanbeeld langzaam.