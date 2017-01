#ADOinSpanje dag 6: selectie vliegt terug; winnaar quiz bekend

ADO Materiaalman Rob Ravestein wint de 'Wie is het best op de hoogte van de eerste seizoenshelft-quiz'

DEN HAAG - Het trainingskamp van ADO Den Haag zit erop. Vanavond vliegt de selectie terug naar Nederland, waar ze zich nog een week gaan voorbereiden op de start van de tweede seizoenshelft. De afgelopen week hield Jim van der Deijl je in onze dagelijkse vlog op de hoogte van alle ontwikkelingen in Zuid-Spanje. Ook speelde we iedere dag de ‘Wie is het best op de hoogte van de eerste seizoenshelft-quiz.’ De winnaar is inmiddels bekend.









Nieuwe impulsen



Eén ding is volgens trainer Zeljko Petrovic zeker: ADO gaat het zonder versterkingen verschrikkelijk zwaar krijgen. De Montenegrijn wil heel graag nieuwe impulsen in zijn selectie. Dat is hard volgens hem hard nodig. Gemakkelijk is dat echter niet. ADO moet namelijk shoppen met een lege portemonnee. Toch hoopt de trainer van harte dat er nog iets mogelijk is.







Het zit erop! In de tussentijd houden we je via onze website en Social Media-kanalen (

Het was spannend in het klassement van onze populaire quiz. Rob Ravestein, Edwin Coret, John Nieuwenburg en Ekrem Kahya hadden allemaal een vraag goed. Marvin van der Valk sloot het rijtje met nul goede antwoorden als hekkensluiter af. Op basis van de laatste vraag is er uiteindelijk een winnaar uit de bus gekomen. En dat is…: materiaalman Rob Ravestein!

