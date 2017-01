Stroomstoring in Koudekerk aan den Rijn voorbij

Foto: Luis Relampago

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Een groot deel van Koudekerk aan den Rijn heeft zaterdagmiddag urenlang zonder stroom gezeten. Oorzaak van de storing was een ontplofte kabel aan de Magazijnweg in Alphen aan den Rijn, dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Hoe de ondergrondse kabel kon ontploffen is niet duidelijlk. Er zou een steekvlam uit de grond zijn gekomen, die een vlag heeft beschadigd die boven de plek hing. Ook de stoep is beschadigd, er zit een flink gat in de grond.



Ruim 1000 huishoudens in 28 straten kwamen zonder stroom te zitten, aldus netbeheerder Liander. De storing was tegen het eind van de middag weer opgelost. In andere delen van de gemeente Alphen is wel een stroomdip gemeld, maar was geen daadwerkelijke storing.