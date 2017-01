Twee vogeltjes 'bij het grofvuil gezet' en aangetroffen door politie Den Haag

DEN HAAG - Twee kleine vogeltjes zijn als grofvuil op straat weggezet en overleden. Dat hebben agenten geconstateerd toen ze een vogelkooi met daarin de twee agapornissen aantroffen bij winkelcentrum De Stede in Den Haag.

Dat heeft de politie zaterdag gedeeld in een bericht op Facebook. Het is niet duidelijk of de vogels zijn overleden als gevolg van de kou buiten of dat ze al eerder zijn omgekomen. De politie hoopt op meer informatie van mensen die de eigenaar van de vogeltjes kennen of andere relevante informatiel kunnen delen.