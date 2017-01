Trotseer de kou: Met blote voeten over het ijs op Scheveningen

Met blote voeten het ijs op is zo warm nog niet

DEN HAAG - Wie het zaterdag buiten nog niet koud genoeg vond, moest 's ochtends op Scheveningen zijn. Daar werd het Cool Event gehouden. Ruim twintig bikkels trotseerden de kou en liepen op blote voeten over de ijsbaan bij het Kurhaus. Vervolgens namen ze ook nog een duik in een ijsbad.

De meeste mensen zitten in de winter met een trui aan bij de kachel, maar daar doen deelnemers van het Cool Event niet aan mee. Een enkeling kwam zelfs in korte broek aanzetten bij de schaatsbaan op Scheveningen. Daar stond voor even geen schaatsen op het programma, maar een wandeling.



Voor die wandelingen gingen de schoenen en sokken uit, want er moest op blote voeten gelopen worden. 'Het doet een beetje pijn,' zegt een deelneemster die al vaker aan dit soort evenementen heeft meegedaan. 'Aan de kou wen je op een gegeven moment wel.'



Gezond





Volgens Angelique van Vliet is je lichaam laten schrikken met een beetje kou juist gezond. 'Het activeert systemen in je lichaam die normaal nooit geactiveerd worden.' Van Vliet is de instructeur. Voorafgaand aan het ijslopen deed ze ademhalingsoefeningen met de deelnemers. 'Dat is nodig, want je moet echt gefocust zijn.'



Dat heeft geholpen, want geen van de deelnemers is vastgevroren.