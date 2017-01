Fietsendief steelt lokfiets in Den Haag

DEN HAAG - De lokfiets van de politie heeft weer goed dienst gedaan. De fiets die aan de Haagse Laan van Meerdervoort stond werd vrijdagavond meegenomen door een man. De politie werd gealarmeerd en ging achter de fietsendief aan. Dat meldt nieuwssite Regio 15.

Agenten zagen de man fietsen op de 2e Sweelinckstraat. Daar werd hij van de fiets getrokken en aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De fietsendief is meegenomen naar het bureau.Eerder deze week werd er al een man aangehouden in Leiden die een lokfiets in Gouda had gestolen.