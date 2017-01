Schaatser Kai Verbij uit Hoogmade pakt Europese titel sprint

Kai Verbij tijdens de World Cup-finale in Heerenveen. (Foto: Orange Pictures)

HOOGMADE - Schaatser Kai Verbij uit Hoogmade heeft zaterdag de eerste editie van het Europese kampioenschap sprint op zijn naam geschreven. De schaatser verdedigde tijdens de afsluitende 1000 meter in Heerenveen zijn leidende positie met succes.

Het zilver bij het EK sprint ging ook naar een regiogenoot, Kjeld Nuis uit Zoeterwoude. Voor de 22-jarige Verbij is het de eerste grote titel uit zijn loopbaan.



Kai Verbij won geen enkele afstand, maar was wel de meest constante rijder. Hij werd tweede en derde op de 1000 meter, en vierde en tweede op 500 meter. Kjeld Nuis won allebei de kilometers, maar liet het liggen op de korte afstand. Vrijdag werd hij negende, nadat hij bijna was gevallen, zaterdag klokte hij de zevende tijd op de 500 meter.