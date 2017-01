VVSB stuurt clubtopscorer Serbony weg

VVSB-speler Giovialli Serbony in duel met Henny Schilder van FC Volendam (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - Voetbalclub VVSB uit Noordwijkerhout heeft topscorer Giovialli Serbony weggestuurd. Dat meldt de club op zijn eigen website. Wat de reden is voor het plotselinge vertrek van de spits wil de clubleiding niet zeggen, anders dan dat er sprake is van 'zwaarwegende disciplinaire redenen'.

Wat die redenen zijn wil de club niet toelichten. 'Meer dan er op onze site staat ga ik niet zeggen,' aldus VVSB-voorzitter Arjan Broekhof op de site voetbalindebollenstreek.nl.



Op de clubsite schrijft VVSB: 'Het bestuur van VVSB maakt teleurgesteld bekend dat het om zwaarwegende disciplinaire redenen per direct afscheid heeft genomen van spits Giovialli Serbony. Dat betekent dat Giovialli niet meer terugkeert in het shirt van VVSB.'



Sinds 2012



Serbony is dit seizoen topscorer bij de Tweede Divisieclub uit Noordwijkerhout met negen doelpunten. Hij speelde sinds 2012 voor de club.