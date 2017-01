Eén gewonde bij aanrijding met vier auto's in Delft

Eén van de auto's botste tegen een verkeerslicht (Foto: Regio15) Drie andere auto's raakten beschadigd (Foto: Regio15)

DELFT - Bij twee aanrijdingen op de kruising van de Voorhofdreef en de Kruithuisweg in Delft is vanavond één gewonde gevallen. In totaal raakten vier auto's beschadigd, meldt nieuwssite Regio15. De Kruithuisweg was tot negen uur afgesloten.

Het gebeurde rond kwart voor zes. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Eén van de betrokken auto's botste op een lichtmast en een verkeerslicht. De bestuurder van deze wagen raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd.



Drie andere auto's botsten in een andere aanrijding op dezelfde kruising op elkaar en raakten beschadigd, maar de inzittenden hiervan liepen geen verwondingen op.