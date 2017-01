Haags gezin radeloos: invalidenbus voor 11-jarige zoon gestolen

De blauwe bus voor de diefstal op de De la Reyweg in Den Haag (Foto: privéfoto Carlos Mohan) De blauwe bus in betere tijden (Foto: privéopname Carlos Mohan)

DEN HAAG - De familie Mohan uit Den Haag is er kapot van: het busje waarmee ze hun gehandicapte zoon vervoeren is gestolen. De elf-jarige, meervoudig gehandicapte jongen kan nu nergens meer heen.

Carlos Mohan had de Mercedes bus voor zijn zoon sinds 2015. Het voertuig is speciaal aangepast met een rolstoeloprit. De donkerblauwe bus staat elke avond op hun invalidenparkeerplaats aan de De la Reyweg in Den Haag. Ook afgelopen donderdagavond was de bus daar weer geparkeerd. 'Om elf uur heb ik hem nog gezien,' vertelt Mohan, 'de volgende ochtend om zes uur was hij weg. Meegenomen door figuren zonder een greintje gevoel in hun lijf.'



Het gezin zit met de handen in het haar. 'Wij weten ons geen raad en zijn diep teleurgesteld dat juist ons dit moet overkomen,' aldus Mohan. Niet alleen de bus is weg, ook de aangepaste rolstoel van Astaad en zijn invalidenkaart zijn weg. 'Omdat onze zoon 24 uur per dag zorg nodig heeft is hij geheel afhankelijk van de rostoel en de bus.'



Niet meer de deur uit



Zonder de Mercedes kan het gezin nergens heen met Astaad, en kunnen ze hem ook niet ophalen. De jongen zit door de week in een tehuis, maar is in de weekends normaal gesproken thuis. 'We kunnen hem nu niet ophalen, en nergens met hem naar toe. Ziekenhuis, dokter, zorginstelling, bezoekjes,' we kunnen niks meer doen, somt Mohan op. Hij hoopt dat iemand de bus ziet en dat dan meldt bij de politie.



Het gezin heeft al aangifte gedaan van de diefstal. Het kenteken van de bus is VR-771-G.