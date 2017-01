Verwarde man gooit stenen naar auto's op Laan van Meerdervoort in Den Haag

Verwarde man op dak (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op het Azaleaplein in Den Haag is de politie zaterdagavond druk geweest met de aanhouding van een verwarde man. De man had zich verschanst op het dak van een woning en gooide grind van het platte dak naar beneden. Daarbij raakten verschillende auto's beschadigd.

Ook delen van een schoorsteen kwamen naar beneden. De Laan van Meerdervoort werd ter hoogte van de kruising Azaleaplein / Laan van Eik en Duinen enige tijd afgesloten. Als gevolg daarvan werd ook tramlijn 3 gedurende enkele uren omgeleid over het traject van lijn 2.



Een arrestatieteam heeft de man van het dak gehaald. Onduidelijk is nog waarom hij zo door het lint ging.