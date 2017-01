Korfbal: TOP start 2017 met winst op DSC

Korfbalcoach (TOP) Jan Niebeek (foto: Orange Pictures)

SASSENHEIM - De korfballers van TOP sloten 2016 met een nederlaag af, maar zijn het nieuwe jaar met een goed gevoel begonnen. In het Brabantse Eindhoven wonnen de Sassenheimers het eerste duel van 2017 met 21-37 van DSC.

Bij rust stonden de Sassenheimers met 12-16 voor en na de pauze breidde de ploeg van Jan Niebeek die voorsprong vrij gemakkelijk uit. DSC presteert dit seizoen verrassend sterk, maar de ploeg kon het de regerend landskampioen niet moeilijk maken.



Ook concurrent en lijstaanvoerder PKC begon het jaar foutloos. In eigen huis werd hekkensluiter AW/DTV met 37-22 over de knie gelegd. Fortuna uit Delft komt zondag in actie. Zij krijgen bezoek van KZ/Hiltex.



