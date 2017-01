Avondwinkel in Leiden overvallen

Foto: AS Media

LEIDEN - Een avondwinkel aan de Flemingstraat in Leiden is zaterdagavond overvallen. Dat meldt de politie. De dader is er op de fiets vandoor gegaan. Niemand raakte bij de overval gewond.

Over de buit is nog niets bekend.



Getuigen zeggen dat de politie met verschillende wagens op zoek is naar de overvaller.