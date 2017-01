Auto botst tegen lantaarnpaal op Burgemeester van Reenensingel in Gouda

Foto: AS Media

GOUDA - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag tegen een lantaarnpaal aan de Burgemeester van Reenensingel in Gouda beland. Dit gebeurde nadat de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte, meldt AS Media.

De bestuurder is nagekeken door iemand van de ambulancedienst. Hij is niet vervoerd naar het ziekenhuis. De auto is weggetakeld.





Door: Redactie Correctie melden