Weekoverzicht: Wang moet ADO miljoenen betalen en Hagenaren mogen miljoenen verdelen

De rechter doet uitspraak in de zaak ADO-Wang. | Fotobewerking Omroep West

DEN HAAG - 2.477.605 miljoen euro. Dat bedrag moet ADO-eigenaar Wang Hui aan ADO Den Haag betalen. Dat heeft de rechter besloten. De vraag is nu: komt dat geld ook echt naar Den Haag? Verder in het weekoverzicht: Postcodekanjer valt in Den Haag en sneeuw.





