Haags Sportgala: Nederlandse topatleten bij HAAG Atletiek blijven aan de top

Haags Sportgala: HAAG Atletiek

DEN HAAG - Over ruim twee weken wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent bekend worden gemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit. Vandaag is dat HAAG Atletiek.

Topatleten

HAAG Atletiek bivakkeert op een van de mooiste sportplekken van Den Haag aan de Laan van Poot, midden in de duinen. In de geborgenheid van dit natuurgeweld trainen tal van Nederlandse topatleten als Rosina Hodde, Chalid Choukoud en Fabian Florant. Net als in 2015 werd HAAG Atletiek ook vorig jaar Nederlands kampioen Teams. Iedereen weet dat de top halen een ding is, maar aan de top blijven, dat is écht knap.



Prestatie

Nederlands kampioen Atletiek Teams



Moet HAAG Atletiek Haags Sportploeg van het jaar worden? Breng dan



Live op TV West



Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.





HAAG Atletiek bivakkeert op een van de mooiste sportplekken van Den Haag aan de Laan van Poot, midden in de duinen. In de geborgenheid van dit natuurgeweld trainen tal van Nederlandse topatleten als Rosina Hodde, Chalid Choukoud en Fabian Florant. Net als in 2015 werd HAAG Atletiek ook vorig jaar Nederlands kampioen Teams. Iedereen weet dat de top halen een ding is, maar aan de top blijven, dat is écht knap.Nederlands kampioen Atletiek TeamsMoet HAAG Atletiek Haags Sportploeg van het jaar worden? Breng dan hier je stem uit!Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.

Door: Sportredactie Correctie melden