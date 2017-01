Gezin ontredderd na diefstal invalidebus: 'we wilden er eindelijk met het gezin op uitgaan'

De blauwe bus in betere tijden (Foto: privéopname Carlos Mohan)

Nog geen zicht op vervangend vervoer



De elf-jarige Aftaab is meervoudig gehandicapt en heeft een zwakke gezondheid. De jongen zit door de week in een zorginstelling, maar in het weekend komt hij thuis. 'Zijn gezondheid laat het vaak niet toe dat hij naar buiten kan. Maar we hadden geluk, hij was fit genoeg. We wilden hem ophalen uit de zorginstelling en er met het hele gezin op uitgaan', vertelt Carlos Mohan, de vader van Aftaab. Het busje met aanpassingen voor Aftaab staat elke avond voor het huis op de De la Reyweg in Den Haag. De invalidewagen moet donderdag na 23.00 uur zijn gestolen. Het gezin heeft aangifte gedaan.De aanpaste bus heeft het gezin in bruikleen gekregen van Welzorg. De diefstal hebben zij direct bij de aanbieder van zorghulpmiddelen gemeld. Woordvoerder Michael Nieuwkasteele van de organisatie zegt dat er zo snel mogelijk vervangend vervoer geregeld wordt.Wanneer een nieuwe bus beschikbaar is kan hij niet zeggen. 'Dat hangt af van de specifieke aanpassingen. Misschien hebben we nog een bus staan die voldoet, maar als er speciale dingen ingebouwd moeten worden, kan het langer duren. Het is maatwerk, en dat maakt het lastig.'

