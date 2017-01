Belg laat vastgereden auto achter in de modder bij Leidschendam

Foto: Politie Leiden Zuid

LEIDSCHENDAM - Op de Rietpolderweg in Leidschendam heeft een Belgische bestuurder de auto achtergelaten in de modder. Volgens de politie is de automobilist niet meer gevonden.







Agenten vonden de auto zondagochtend. Volgens hen is de bestuurder uit de bocht gevlogen en vervolgens in de berm terechtgekomen. Daar heeft de automobilist zich vastgereden in de modder.

