Omstreden imam Tarik Ibn Ali Chadlioui in Gouda voor inzamelingsactie nieuwe moskee

De omstreden imam Tarik Chadlioui in actie in Boskoop (Foto: Facebook)

DEN HAAG - De omstreden islamitische imam Tarik Ibn Ali Chadlioui is in Gouda om geld in te zamelen voor een nieuw te bouwen moskee in de stad. Volgens het AD roept hij gelovigen op om gul geld te doneren zodat zij daarvoor in de hemel beloond zullen worden.





Als dit bedrag niet wordt opgehaald, zal het voorlopige koopcontract ontbonden worden.



De omstreden Belgisch-Marokkaanse prediker zou een voorman zijn van het salafistische Sharia4belgium en zou hij jonge moslims radicaliseren. Vanuit de moslimwereld wordt zijn radicalisme ontkent.



De lokale VVD heeft het Goudse college vragen gesteld over de aanwezigheid van deze prediker. Zo wil de partij weten of er contact is geweest met nationale veiligheidsdiensten over het verleden en de risico's die Tarik Ibn Ali met zich mee kan brengen.

