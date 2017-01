Automobilist rijdt lantaarnpaal de vernieling in

Foto: @PolNieuwenhuize

LISSE - Een automobilist in zondagochtend in Lisse tegen een lantaarnpaal aangereden. De klap was zo hard dat de lichtmast omviel en brak.





Het incident gebeurde op de Westelijke Randweg. Volgens de politie vielen er bij het eenzijdige ongeluk geen gewonden.

