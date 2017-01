Schrijver Celal Altuntas uit Waddinxveen met de dood bedreigd

Schrijver Celal Altuntas (Foto: Celal Altuntas)

WADDINXVEEN - De Waddinxveense schrijver Celal Altuntas gaat dinsdag aangifte doen bij de politie omdat hij naar eigen zeggen met de dood is bedreigd. Het oud-PvdA-gemeenteraadslid gaf vrijdag een interview met de Volkskrant en zei daarin onder meer dat vluchtelingen en migranten meer verantwoordelijkheid moeten nemen.

Hij heeft daarna vele bedreigingen aan zijn adres gekregen via Facebook en hij wordt ook telefonisch lastig gevallen. 'Ik word voor van alles uitgemaakt: landverrader, hoerenzoon, hond', zei Altuntas na een bericht hierover van het AD. 'Het blijft maar doorgaan. Het gaat niet alleen om mij, maar ook om het vrije woord. Dat is in gevaar, maar ik laat mij niet monddood maken.'



Altuntas is in het verleden al vaker bedreigd na uitlatingen. Ook toen heeft hij aangifte gedaan. 'Het heeft toen niet veel opgeleverd, maar ik geef niet op.'





Door: Redactie Correctie melden