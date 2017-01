Chelsea haalt Hagenaar Nathan Aké terug naar Londen

DEN HAAG - Voetballer Nathan Aké keert terug naar Chelsea. De Hagenaar was door de Engelse club verhuurt aan Bournemouth. Daar speelde hij zo goed, dat hij nu is teruggeroepen door de The Blues.





De terugkeer van Aké naar de Londense club komt niet als een verrassing. De 21-jarige verdediger maakte dit seizoen veel indruk bij Bournemouth . Hij speelde tien wedstrijden in de Premier League voor de Zuid-Engelse formatie en scoorde daarin maar liefst drie keer.Aké begon met voetballen bij vv Wilhelmus. Hij maakte vervolgens de stap naar de jeugdopleiding van ADO Den Haag en daarna Feyenoord. Op 16-jarige leeftijd plukte Chelsea de jeugdinternational weg bij de Rotterdammers.

