Basketbal: ZZ Leiden verliest strijd om plaats twee van concurrent Landstede

ZZ Leiden-speler Thomas Koenis in actie (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - In een bloedstollende pot heeft ZZ Leiden zondagmiddag de strijd om de tweede plaats verloren van Landstede. Op bezoek bij de concurrent in Zwolle hervatten de Leidse basketballers het seizoen met een 81-74 nederlaag.

In de voorbereiding op dit seizoen kwamen de ploegen elkaar al twee keer tegen. Beide formaties grepen één keer de winst. In competitieverband was de ploeg van Paul Vervaeck eerder dit seizoen met 78-69 te sterk.



Zondagmiddag waren de Leidenaren in de eerste drie kwarten steeds te sterk voor Zwolle. Ondanks dat was de marge na het laaste kwart slechts vijf punten.



Bloedstollend



De laatste minuten waren bloedstollend. Landstede was nog niet verloren en zette in het laatste kwart alles op alles. De thuisploeg nam de voorsprong over en trok uiteindelijk aan het langste eind: 81-74. Leiden was niet bij machte de trein van Zwolle te stoppen.



