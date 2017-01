Auto total loss na botsing met vrachtwagen op de Oostpoortweg in Delft

Foto: Regio15

DELFT - Twee personen zijn zondagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen aan de Oostpoortweg in Delft. Van de voorkant van de auto is weinig over, het voertuig raakte zwaar beschadigd.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Hoe het gaat met de slachtoffers is niet bekend, zij zijn met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd meldt nieuwssite Regio 15.



