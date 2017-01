Korfbal: Fortuna verliest na nipte nederlaag top 4 uit het oog

DELFT - Fortuna heeft het eerste duel van het nieuwe jaar nipt verloren. Zondag gingen de Delftenaren in eigen huis met 23-24 onderuit tegen KZ/Hiltex, waardoor de ploeg de top vier van de Korfbal League uit het oog verliest.

Het duel tussen de twee ploegen uit de middenmoot ging gelijk op. Tot in de laatste seconden was het spannend. Het waren uiteindelijk de bezoekers uit Koog aan de Zaan die met de volle buit aan de haal gingen.De korfballers van TOP speelden zaterdag de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. In het Brabantse Eindhoven wonnen de Sassenheimers met 21-37 van DSC.