Geboortehuis Vermeer wordt herberg en bed & breakfast

Foto: Omroep West

DELFT - Het geboortehuis van de beroemde schilder Johannes Vermeer aan de Voldersgracht in Delft, wordt in oude luister hersteld. Projectontwikkelaar Christiaan Baljé wil er een herberg en bed & breakfast van maken. Die er precies zo uit moet gaan zien als de voormalige woning en herberg van de vader van Vermeer.

Johannes Vermeer woonde in dit huis tot zijn tiende. 'Zijn vader had op de begane grond een herberg genaamd 'De Vliegende Vos'. Bezoekers, handelaren, wie ook maar een slaapplaats nodig had die kon hier drinken eten en slapen en dat gaan wij gewoon terugbrengen, net als toen', zegt Baljé.



Het pand dat tot voor kort een tandartspraktijk was, is helemaal gestript en alleen de authentieke onderdelen zijn overgebleven. Zoals de originele balken en vloeren. 'Wij gaan hier terug in de tijd naar 1670 ongeveer, als je hier straks binnenstapt dan stap je 17e eeuw binnen, maar dan ook helemaal', aldus de projectontwikkelaar.



Stampotten en stoofvlees



De zolder waar Vermeer ooit met zijn vriendjes verstoppertjes speelde wordt een bed & breakfast. 'Er komen gewoon badkamers en sanitaire voorzieningen. Maar het meubilair is antiek en het eten heeft ook een 17e-eeuws tintje.' De gasten kunnen stamppotten, stoofvlees, kaas, brood en bier op de menukaart verwachten.



'Dit is mijn droom, om een stukje geschiedenis dat eigenlijk verdwenen is terug te brengen en aan het publiek te laten zien hoe het vroeger was', zegt Baljé. Baljé heeft er alle vertrouwen in dat De Vliegende Vos deze zomer open kan. Het overnachten in de Herberg gaat tussen de 150 en 200 euro per nacht kosten.



Door: Redactie Correctie melden