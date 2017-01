ADO-supporters grijpen naast FIFA Fan Award

DEN HAAG - ADO-fans hebben de FIFA Fan Award niet in de wacht weten te slepen. Maandagavond werd bekend dat aanhangers van Dortmund en Liverpool het groen-gele leger hebben verslagen.

ADO-supporters werden genomineerd voor de FIFA Fan Award vanwege hun liefdevolle actie in de Kuip vorig jaar. Ze gooiden toen knuffels naar zieke kinderen van het Sohpia Kinderziekenhuis. Tijdens de actie zongen de Feyenoord-supporters massaal 'You'll Never Walk Alone'.En laat dat nu nét het nummer zijn waar de winnaars van Dortmund en Liverpool de award mee in de wacht sleepten.De award werd maandagavond uitgereikt in Zürich in Zwitserland. De derde genomineerde waren de fans van het nationale team van IJsland. De IJslanders vielen positief op tijdens het EK 2016 in Frankrijk.