Drie minderjarigen aangehouden met nepvuurwapen in Delft

DELFT - Ze zijn net echt en daarom ook gevaarlijk. Nepvuurwapens. In Delft werden zondagavond drie minderjarigen aangehouden met een imitatiepistool.

'In het donker amper verschil met een echt wapen', laat de politie via Twitter weten. 'Wij willen voorkomen dat jeugdigen of volwassenen met nepwapens op straat lopen en de indruk wekken dat het om echte wapens gaat', liet wapenspecialist Mathijs Scholtz van de politie eerder weten.'De gevolgen kunnen zijn dat een politieagent of een politieteam gaat optreden alsof het een echt wapen is. Dus met getrokken wapen deze persoon aanhouden', aldus Scholtz.