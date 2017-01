Brandweer in Den Haag op zoek naar persoon in water na vondst kledingstuk

(Foto: Jens van Pieterson)

DEN HAAG - De brandweer heeft zondagavond in het water naast de Berkebroeklaan in Den Haag gezocht naar een persoon. De zoekactie werd opgezet na het vinden van een kledingstuk aan de rand van het water, meldt nieuwssite Regio 15.

De brandweer heeft tijdens de zoekactie niets in het water aangetroffen. Van wie het kledingstuk op de oever is, is niet bekend.