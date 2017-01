12-jarige jongen bestolen van spaarpot in Noordwijkerhout

De gestolen spaarpot | Foto: Politie Bollenstreek-Noord (Twitter)

NOORDWIJKERHOUT - Een 12-jarige jongen is zondag bestolen op het Landbouwplein in Noordwijkerhout. Zijn tas met daarin een gevulde spaarpot is door twee mannen meegenomen.





'Dader 1 was ongeveer zeventien jaar oud, 170/180cm lang en droeg een zwarte jas met capuchon over zijn hoofd, een spijkerbroek en bruine schoenen. Dader 2 was ook ongeveer zeventien jaar oud, een stuk kleiner dan dader 1, droeg een jas met een capuchon met bont en droeg Nike sportschoenen.'



Spaargeld





De jongen raakte door de overval zijn spaargeld kwijt. De politie is nog op zoek naar getuigen.





LEES OOK: Gezin ontredderd na diefstal invalidebus: 'we wilden er eindelijk met het gezin op uitgaan'

De jongen werd rond 17.45 uur door het tweetal beroofd van zijn zwarte tas van het merk Adidas. In de tas zat onder andere de spaarpot met geld. De politie omschijft de daders als volgt:'Dader 1 was ongeveer zeventien jaar oud, 170/180cm lang en droeg een zwarte jas met capuchon over zijn hoofd, een spijkerbroek en bruine schoenen. Dader 2 was ook ongeveer zeventien jaar oud, een stuk kleiner dan dader 1, droeg een jas met een capuchon met bont en droeg Nike sportschoenen.'De jongen raakte door de overval zijn spaargeld kwijt. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Door: Redactie Correctie melden