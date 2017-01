Burgemeester Leiden ondertekent petitie Plastic Soup Surfer

Foto: Facebook Merijn Tinga

LEIDEN - De Plastic Soup Surfer, Leidenaar Merijn Tinga, wil graag dat er statiegeld wordt ingevoerd voor de kleine flesjes die volgens hem in grote getale als zwerfafval in de natuur te vinden zijn. Daarom is hij een petitie gestart. Maandag zal de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, deze ondertekenen.





'Statiegeld uitbreiding moet het eerste zijn waar het nieuwe kabinet de degens over kruist. Hoe meer handtekeningen hoe groter de druk. Daarom is de ondertekening van de Burgemeester van Leiden een belangrijk signaal', aldus Tiga. Hij vroeg eerder al aandacht voor de zaak door een kleine 180 kilometer naar Engeland te kitesurfen op een surfbord gemaakt van plastic PET-flesjes. De Plastic Soup Surfer wil de petitie nog voor de verkiezingen in maart aanbieden aan de Tweede Kamer.



