West Wekker: Burgemeester Leiden steunt Soup Surfer en Waddinxveense schrijver met dood bedreigd

REGIO - Goedemorgen! De burgemeester van Leiden tekent vandaag de petitie van de Plastic Soup Surfer Merijn Tinga. De surfer heeft al ruim 24.000 handtekeningen opgehaald en wil met de petitie de Tweede Kamer oproepen om statiegeld te heffen op alle plastic wegwerpflesjes. En de Waddinxveense schrijver Celal Altuntas is met de dood bedreigd, daarvoor gaat hij morgen aangifte doen.

De Waddinxveense schrijver Celal Altuntas gaat dinsdag aangifte doen bij de politie omdat hij naar eigen zeggen met de dood is bedreigd. Het oud-PvdA-gemeenteraadslid gaf vrijdag een interview met de Volkskrant en zei daarin onder meer dat vluchtelingen en migranten meer verantwoordelijkheid moeten nemen.De Plastic Soup Surfer, Leidenaar Merijn Tinga, wil graag dat er statiegeld wordt ingevoerd voor de kleine flesjes die volgens hem in groten getale als zwerfafval in de natuur te vinden zijn. Daarom is hij een petitie gestart. Maandag zal de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, deze ondertekenen.De speelfilm Elle van regisseur Paul Verhoeven heeft een Golden Globe gewonnen in de categorie beste buitenlandse film. Ook hoofdrolspeelster Isabelle Huppert kreeg een gouden beeldje voor beste actrice.In vijf gevangenissen in Nederland zijn coldcasekalenders uitgegeven door de politie. Op de kalender staan 52 cold cases beschreven, de politie hoopt dat gedetineerden met nieuwe tips komen. Zes van de 52 cold cases komen uit onze regio.Slapen in een stukje geschiedenis in Delft? Vanaf deze zomer kan het in het geboortehuis van meesterschilder Johannes Vermeer. Het pand aan de Voldersgracht waar hij de eerste tien jaar van zijn leven doorbracht wordt omgebouwd tot herberg en bed & breakfast. Net als in de 17de eeuw gaat de herberg 'De Vliegende Vos' heten. Het weer: De dag begint mistig, later vanmiddag af en toe regen. Het wordt 5 of 6 graden.