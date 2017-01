Coldcasekalender in gevangenis moet nieuwe tips opleveren

DEN HAAG - In vijf gevangenissen in Nederland zijn coldcasekalenders uitgegeven door de politie. Op de kalender staan 52 cold cases beschreven, de politie hoopt dat gedetineerden met nieuwe tips komen. Zeven van de 52 cold cases komen uit onze regio.

Nederland telt ongeveer 1500 onopgeloste misdrijven, zogenoemde cold cases. De coldcaseteams van de politie, waaronder dat in Den Haag, proberen die zaken alsnog op te lossen. Nieuwe tips zijn cruciaal om een zaak na zo veel jaren opnieuw op te pakken. En uit onderzoek blijkt dat daders soms na enige tijd over een misdrijf beginnen te vertellen.Volgens de politie is onder gedetineerden relatief veel kennis aanwezig over gepleegde strafbare feiten. Een voorbeeld is de zaak-Anneke van der Stap, een vermoorde studente uit Rijswijk, waarin de dader in de gevangenis over zijn daad vertelde tegen een mede-gedetineerde . De politie hoopt dat gedetineerden aanslaan op verhalen op de kalender en met tips komen. 'Als wij een zaak alsnog kunnen oplossen, betekent dat voor nabestaanden een einde aan jaren van slopende onzekerheid en onwetendheid', aldus een rechercheur.Het idee van de coldcasekalender komt uit de Verenigde Staten. Daar wordt in sommige staten al jaren een kaartspel aan gevangenen uitgereikt. Op elke speelkaart staat een cold case omschreven. En dankzij de kaartspellen zijn in Amerika tientallen moordzaken alsnog opgelost.In Nederland is gekozen voor een kalender. Die zijn uitgedeeld in de PI's in Leeuwarden, Zutphen, Sittard, Zwaag en in Justitieel Complex Schiphol. Als de proef een succes wordt, zal de kalender ook in andere gevangenissen worden uitgedeeld.De 52 zaken zijn geselecteerd door coldcaseteams uit het hele land. De politie denkt dat in deze zaken nieuw onderzoek kansrijk is. Zeven van de zaken spelen in onze regio: het gaat om vijf moorden in Den Haag (waarvan één dubbele), een in Delfgauw en eentje in Aarlanderveen, gepleegd tussen 1988 en 2008.In elk van de 52 zaken is een beloning uitgeloofd. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 800.000 euro.(de zaken uit onze regio staan op de pagina's 13, 23, 27, 28, 32, 41 en 47)