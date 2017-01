Kneet's Gym in de problemen: 'Dit is mijn levenswerk'

DEN HAAG - Het gaat slecht met Kneet's Gym in de Haagse Cederstraat. Door een belastingschuld van 25.000 euro moet de sportschool mogelijk donderdag al haar deuren sluiten.

'Dit is mijn levenswerk, al 40 jaar', aldus Peter Knetemann, alias 'Kneet'. Hij heeft er vertrouwen in dat zijn sportschool blijft voortbestaan en biedt, in de beschrijving van de crowdfundingactie die is gestart, compensatie aan voor enige financiële steun aan de gym.Tot nu toe heeft de actie 5.000 euro opgeleverd. Als er donderdag geen 25.000 euro wordt betaald, sluit de sportschool in de Cederstraat. Zonde, vinden veel bezoekers. 'Naast dat hij de gym heeft, is hij ook een vriend van ons', aldus Barbie tegen Omroep West. Een andere vaste bezoekster valt haar bij: 'Wij komen hier met een groep van tien vrouwen om te sporten. We hebben hier onze sociale contacten.'