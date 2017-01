Rutte interviewt Haagse vlogger YousToub

DEN HAAG - Premier Mark Rutte heeft voor zijn eerste Spotify-podcast de Haagse vlogger YousToub (Youssef Koukouh) geïnterviewd over de toekomst van Nederland. De 45 minuten durende podcast wordt maandag gepubliceerd.

Rutte vraagt de jonge YouTube-ster naar zijn kijk op de Nederlandse samenleving en zijn positieve en ondernemende blik op de kansen voor zijn generatie.Het gesprek maakt onderdeel uit van een serie gesprekken die Rutte de komende periode voert met mensen die op hun eigen positieve manier het verschil gemaakt hebben en volgens de premier een rolmodel zijn voor Nederland.De 21-jarige Marokkaans-Haagse YousToub groeide op in de Schilderswijk en begon in 2014 tijdens zijn havo-tijd met vloggen. Hij vlogt over maatschappelijke thema's zoals de diversiteit in de buurten en op school. Zo begon hij met een serie over de ramadan om er meer begrip voor te creëren.De podcast is te beluisteren op Spotify en via verschillende onlinekanalen te bekijken waaronder de Facebookpagina van de VVD en Youtube.