KiesKatwijk wil overheidssteun voor Leidsch Dagblad

Leidsch Dagblad op tabloid

KATWIJK - KiesKatwijk wil financiële steun voor het Leidsch Dagblad. De partij dient donderdag een motie in voor een onderzoek naar de mogelijkheden. Bij het Leidsch Dagblad moet, na eerdere bezuinigingen, opnieuw een kwart van het personeel weg.

De krant is weliswaar een bedrijf, maar de pers vervult ook een maatschappelijke functie, vindt KiesKatwijk. En steun aan het bedrijfsleven is niets nieuws. 'Er gaan enorme bedragen naar verbetering van de fysieke infrastructuur voor het bedrijfsleven. Investeren in de informatie-infrastructuur voor een maatschappelijk doel is dan ook zinvol', vindt de partij. KiesKatwijk wijst er op dat de lokale pers al zonder problemen gesteund wordt via inkoop van advertentieruimte voor gemeentepagina's.



'Directe of indirecte steun kan alleen plaatsvinden als er waterdichte garanties en voorwaarden zijn dat we niet aan staatssteun van bedrijven doen. Ook moet de vrijheid en onafhankelijkheid van de pers gegarandeerd blijven. Daarom is er eerst onderzoek nodig.'