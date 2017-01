Ook steun voor schrijver Altuntas: 'Mijn liefde voor Nederland is tienduizend keer verdubbeld'

DEN HAAG - De bedreigde schrijver Celal Altuntas voelt zich enorm gesterkt door alle steunbetuigingen die hij heeft gekregen. 'De steunbetuigingen hebben mijn liefde voor Nederland tienduizend keer verdubbeld. En het geeft me kracht en motiveert me om door te gaan als schrijver en opiniemaker', zegt de Waddinxvener maandag tegen Omroep West.

Altuntas is met de dood bedreigd naar aanleiding van een interview in de Volkskrant afgelopen vrijdag. Daarin riep hij op om te stoppen met de 'knuffelcultuur' in Nederland. 'Ongeacht je afkomst, moeten we in Nederland niet alleen de lusten maar ook de lasten met elkaar delen.' Het voormalige PvdA-gemeenteraadslid vindt dat allochtonen meer moeten doen aan zelfreflectie. 'Als dingen niet goed gaan, dan moet je dat niet meteen bij de overheid neerleggen, maar nadenken over wat je er zelf aan kan doen.'De Koerdische schrijver werd na de publicatie van het interview via Facebook en Twitter bedreigd en uitgescholden. 'Voor landverrader, terrorist, hoerenzoon, anti-moslim.' Ook kreeg hij anonieme telefoontjes. 'Vannacht weer. Rond twaalf uur en tien voor vier. Er wordt niets gezegd. Ik heb geen flauw idee wie het is.'Al die negatieve reacties doen hem wel wat. 'Het zijn geen leuke ervaringen. Het doet pijn. Dat je in zo'n prachtig land, waar het vrije woord centraal staat, dit niet kan zeggen. Ik ben gevlucht naar Nederland voor deze vrijheid. Dat vind ik triest', zegt Altuntas, die in 1992 vanuit Turkije naar Nederland vluchtte.Altuntas gaat deze week aangifte doen. En hij gaat gewoon door met schrijven. 'Ik laat me niet monddood maken. En dat adviseer ik iedereen. Laat je niet gijzelen door angst.'