Sloop Rijnhavenbrug Alphen aan den Rijn, de Hoorn 9 maanden dicht

Beeld: Gemeente Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn is begonnen aan de sloop van de Rijnhavenbrug. De Hoorn in Alphen aan den Rijn is daarom sinds maandag negen maanden dicht.

De oude Rijnhavenbrug wordt met een hydraulische kraan in stukken geknipt en met vrachtwagens afgevoerd. Daarna worden de landhoofden en het bediengebouw gesloopt. De sloop neemt twee weken in beslag. Daarna wordt de nieuwe brug gebouwd.



Het verkeer wordt omgeleid via de Van Foreestlaan en de Eikenlaan. Vanwege de te verwachten files, moeten automobilisten rekening houden met tien tot dertig minuten extra reistijd.