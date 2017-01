ADO Den Haag test voormalig Frans jeugdinternational El-Hadji Ba

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft deze week voormalig Frans jeugdinternational El-Hadji Ba op proef. De 23-jarige middenvelder staat onder contract bij Charlton Athletic en mag daar transfervrij vertrekken. Maandag traint Ba voor het eerst mee.

Ba start zijn profcarrière in het tweede elftal van Le Havre. In het seizoen 2011/2012 maakt hij zijn opwachting in het eerste team. In de zomer van 2013 stapt hij transfervrij over naar Sunderland. De middenvelder wordt in die tijd gezien als een groot talent, want ook Tottenham Hotspur toont interesse in Ba. Bij Sunderland komt Ba slechts een keer binnen de lijnen.Het Franse Bastia biedt tijdelijk uitkomst voor Ba. Op huurbasis speelt hij daar zeven wedstrijden. In de zomer van 2015 stapt Ba over naar Charlton. Voor die club speelt hij 25 wedstrijden, waarvan zijn laatste op 7 mei 2016.ADO-trainer Zeljko Petrovic stak zijn wens tijdens het trainingskamp in het Spaanse Estepona niet onder stoelen of banken. Hij wil deze winterstop drie nieuwe spelers aantrekken. De financiële situatie van de Haagse club lijkt dat voorlopig niet mogelijk te maken.