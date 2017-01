Clubgebouw RKDEO is goed verzekerd: in september weer open

NOOTDORP - Het clubgebouw van de Nootdorpse sportvereniging RKDEO gaat bij de start van het nieuwe seizoen, in september, weer open. Na de brand tijdens Oud en Nieuw wordt er volop gewerkt om alles weer in orde te maken, zo vertelt Pieter Goedbloed van RKDEO. De verzekering gaat uitkeren en er is veel geld opgehaald met de crowdfundactie van een van de leden.

Uit gesprekken met de verzekeraar is gebleken dat het gebouw voldoende verzekerd is en dat de club dus een bedrag krijgt uitgekeerd om de restauratie te bekostigen. Ook is er een crowdfundingactie opgestart door een van de leden, waar ondertussen 8.160 euro is opgehaald. 'Nu hebben we afgezien van die actie ook donaties gekregen, dus we hebben rond de 9.500 euro opgehaald', aldus Goedbloed. 'Het is geweldig dat mensen zo gul zijn. Dit geeft echt aan hoe groot de betrokkenheid is.'De politie geeft aan dat de brand is aangestoken . Er waren al eerder vermoedens van opzet, maar dit is nu vastgesteld. Wie de daders zijn, is nog niet bekend. De politie is bezig met een onderzoek.Tot september kan er een kleiner deel van het clubhuis gebruikt worden dat tijdens de brand intact is gebleven.Het is voor Goedbloed belangrijk dat het clubhuis weer open kan bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, maar ook voor andere sporten is deze plek belangrijk. Het clubhuis wordt ook gebruikt om te biljarten of darten. 'Het clubhuis is het kloppend hart van de vereniging. Dat we hier nu geen gebruik van kunnen maken doet nog steeds veel pijn.'