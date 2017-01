Vanaf donderdag opnieuw kans op winterse buien

REGIO - De winter van 2016/2017 geeft zich na een eerste speldenprikje van afgelopen weekend nog niet gewonnen. Vanaf komende donderdag is de kans op winterse neerslag weer volop aanwezig.

Het is tot en met woensdag nog wat te warm voor de tijd van het jaar, maar donderdag brengt een noordwestenwind polaire lucht naar onze omgeving. Volgens Weerplaza kan er op verschillende plekken enkele centimeters aan sneeuw vallen.Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee is het nog onzeker of het écht winters gaat worden. 'Het wordt sowieso kouder en er gaan winterse buien vallen, maar of de winter echt gaat doorzetten dat is afwachten.'