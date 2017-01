Haags Sportgala: indrukwekkende prestaties 17-jarige Steffie van der Peet

DEN HAAG - Over precies twee weken wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent bekend worden gemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit. Vandaag is dat Steffie van der Peet.

Indrukwekkend

De Haagse Steffie van der Peet gaat hard. Op een fiets welteverstaan. Deze wielrenster heeft al meerdere indrukwekkende prestaties neergezet en dat met haar pas 17-jaar op de teller. Een Europese titel en een podiumplek tijdens de Europees kampioenschappen en top vijf noteringen tijdens de wereldkampioenschappen. Dit is een ware belofte voor de toekomst.



Prestaties

Europees kampioen junioren teamsprint

Derde plaats EK junioren bij de discipline Keirin

Vijfde plaats WK junioren teamsprint

Vijfde plaats WK junioren Keirin



Live op TV West



Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.





Door: Sportredactie Correctie melden