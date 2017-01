Deze week in Tijd voor Nostalgie

DEN HAAG - In het programma Tijd voor Nostalgie laat Debby Roukens je mooie oude films uit verschillende regionale archieven zien. Met in de tweede week van het nieuwe jaar volgende fragmenten:

Maandag 9 januari

Het programma Het Was uit 2004 met een verslag van de 5e editie van de Delfste zeepkistenrace van Buurtraad ’75 in Delft-West. Deze vond plaats in 1979.



Dinsdag 10 januari

In een mystieke omgeving bespreken presentator Fred Zuiderwijk en schrijver Tomas Ross indrukwekkende complottheorieën uit de Haagse historie. In deze aflevering: De Jakhals in Den Haag.



Op vrijdag 13 september 1974 drongen drie leden van het terroristische Japanse “Rode Leger” de Franse ambassade aan het Korte Voorhout in Den Haag binnen en gijzelden de ambassadeur en zijn staf waarbij twee Haagse agenten werden beschoten. De eis was de vrijlating van een berucht Japans kopstuk, Furaya, in een Parijse gevangenis. Na vier dagen werd die eis ingewilligd, Furaya kwam naar Den Haag, waar de gijzelnemers met nieuwe paspoorten en driehonderdduizend dollar in een bus naar Schiphol werden gebracht en vandaar naar Damascus in Syrië vlogen.



Pas naderhand bleek dat de Japanse actie werd geleid door de meest gezochte terrorist ter wereld, de Venezolaan Ilich Ramírez Sanchez oftewel Carlos de Jakhals.



Na deze uitzending een korte film van Hans Vreeswijk uit Den Haag, die met zijn eigen super-8 camera een deel van de gijzeling op vrijdag 13 september 1974 vastlegde. Hij kwam deze beelden onlangs afgeven bij Omroep West.



Woensdag 11 januari

"Wandelen met Vincent van Gogh in Den Haag" – documentaire over de Haagse periode van Vincent van Gogh. (2005).



Vincent van Gogh begon zijn loopbaan als kunstenaar in Den Haag in 1881. In deze film neemt van Gogh u mee op een wandeling door Den Haag langs zijn favoriete plekken en toont de realties met zijn werk. Regie en productie: Robin Lutz



Donderdag 12 januari

Een film van Erfgoed Leiden. Het is de lustrum viering van het 355-jarig bestaan van de universiteit in Leiden. Met beelden van onder andere Bloemen Bertha, het waterfeest ‘De Vliegende Hollander’ op de Kagerplassen te Warmond, 24 juni 1930. De deelnemende boten maken een tocht door de Leidse grachten en u ziet een optocht van de deelnemers aan het waterfeest op karren door Leiden.



Vrijdag 13 januari

In de Tweede Wereldoorlog werden veel landgoederen en buitenplaatsen gevorderd door de Duitsers. Er werden officieren ingekwartierd, bunkers aangelegd en soms werd een landhuis in zijn geheel gesloopt vanwege de aanleg van de Atlantikwall. Maar er werden ook schatten verborgen en onderduikers gehuisvest. Erfgoedhuis Zuid-Holland legde deze sporen, verhalen en herinneringen vast in 12 korte films, samen met (oud)bewoners, ooggetuigen, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Overvoorde: geheime afluisterpost in een bunker

Op het destijds afgelegen Overvoorde in Rijswijk werd door de Duitsers een afluistercomplex aangelegd dat onder meer een rol speelde in het Englandspiel. Remco de Goede (Stichting Museum Bescherming Bevolking, die het terrein tegenwoordig beheert) vertelt over de gebeurtenissen in de oorlog en neemt je mee de bunkers in.