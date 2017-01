Geboortefotograaf: een nieuw fenomeen, de eerste uit de regio woont in De Lier

geboortefotograaf Astrid

DE LIER - Sinds een aantal jaar is er een nieuwe loot toegevoegd aan de geboortebranche: de geboortefotografie. Een professioneel fotograaf legt de geboorte van je kind vast of die nu thuis plaats vindt of in het ziekenhuis. Na afloop krijg je de foto’s, naar wens, op een dvd of in boekvorm.









Anouk is heel blij met de foto’s. ‘In het begin is het kijken naar de foto’s een soort verwerking van de geboorte. Later is het een herinnering aan die enorm bijzondere gebeurtenis.’ Of het niet raar is zo’n vreemde bij zo’n intiem moment? ‘Nee’, zegt Da Silva. ‘Ik heb het eigenlijk niet eens gemerkt dat Astrid er was.’



Vlieg op de muur



De fotograaf Grootscholten op haar beurt zegt dat dat de kunst van het vak is. ‘Je moet als een vlieg aan de muur op het juiste moment wachten om te klikken.’ Zij en een aantal andere fotografen hebben nu zelfs een branchevereniging opgericht om de kwaliteit én integriteit van de geboortefotografie te waarborgen naar de klant en bijvoorbeeld ziekenhuizen toe. 'Wij hopen binnenkort niet alleen in de verloskamers te mogen fotograferen maar ook in de operatiekamers.’



Een geboortefotograaf kost ongeveer 1000 euro. Maar daarvoor blijft de fotograaf dan wel zolang bij je als de bevalling duurt.

Ook Anouk Da Silva Mendes uit de Lier koos er samen met haar man voor om tijdens de bevalling van Luciano een geboortefotograaf in te huren. De eveneens in De Lier wonende Astrid Grootscholten kwam bij vier centimeter ontsluiting en bleef tot en met de kennismaking van de grootouders met hun kleinzoon, 18 uur later.Anouk is heel blij met de foto’s. ‘In het begin is het kijken naar de foto’s een soort verwerking van de geboorte. Later is het een herinnering aan die enorm bijzondere gebeurtenis.’ Of het niet raar is zo’n vreemde bij zo’n intiem moment? ‘Nee’, zegt Da Silva. ‘Ik heb het eigenlijk niet eens gemerkt dat Astrid er was.’De fotograaf Grootscholten op haar beurt zegt dat dat de kunst van het vak is. ‘Je moet als een vlieg aan de muur op het juiste moment wachten om te klikken.’ Zij en een aantal andere fotografen hebben nu zelfs een branchevereniging opgericht om de kwaliteit én integriteit van de geboortefotografie te waarborgen naar de klant en bijvoorbeeld ziekenhuizen toe. 'Wij hopen binnenkort niet alleen in de verloskamers te mogen fotograferen maar ook in de operatiekamers.’Een geboortefotograaf kost ongeveer 1000 euro. Maar daarvoor blijft de fotograaf dan wel zolang bij je als de bevalling duurt.