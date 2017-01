Judoka Anicka van Emden stopt

Anicka van Emden viert haar bronzen olympische medaille in het Holland Heineken House.

DEN HAAG - 'Ik hang mijn judopak aan de wilgen. De knoop is doorgehakt!' Zo begint de Haagse judoka Anicka van Emden haar afscheidsblog op haar website. Ze geeft aan dat het geen moeilijke beslissing is geweest om te stoppen en dat de cirkel rond is nu ze een medaille heeft gewonnen op de Olympische Spelen.









Wat ze het meest gaat missen is volgens haar de kick van een wedstrijddag en het euforische gevoel na het winnen van een medaille. De weegschalen en muffe vliegtuigen zijn dingen die ze absoluut niet gaat missen. Van Emden gaat met haar vrije tijd meer uren in het ziekenhuis maken waar ze werkt.

Op haar website kijkt ze terug naar haar carrière en stelt ze dat het wel genoeg is geweest. Drie EK-medailles, twee WK-medailles, O lympisch brons en negentwintig World Tour-medailles heeft ze op haar naam staan. Dit olympische brons won ze afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Rio.

