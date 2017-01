ADO moet Havenaar langer missen; spits pas in februari terug op het veld

ADO-spits Mike Havenaar met een goede kopkans (foto: Laurens Lindhout)

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Zeljko Petrovic kan ook de komende weken geen beroep doen op aanvaller Mike Havenaar. De 29-jarige spits kan wegens een virusinfectie momenteel niet reizen en kan daardoor zijn geboorteland Japan niet verlaten. ‘Ik verwacht hem eind januari terug, dan heeft hij twee maanden niet getraind’, zegt Petrovic desgevraagd.

Dat betekent dat Havenaar sowieso de wedstrijden in januari tegen SC Heerenveen, PEC Zwolle en Ajax gaat missen. ‘Als hij eind januari terugkomt moet hij zich weer optrainen. Ik hoop hem ergens in februari weer te kunnen gebruiken’, vervolgt Petrovic die in februari tegen Vitesse, Go Ahead Eagles, Feyenoord en FC Twente speelt.



Door de afwezigheid van Havenaar is de kans groot dat Petrovic de tweede seizoenshelft start in een 5-3-2-formatie. Zo speelde ADO Den Haag in de oefenwedstrijd tegen FSV Mainz (1-1) en dat beviel Petrovic goed. De Haagse trainer hoopt voor het sluiten van de transfermarkt nog een spits aan zijn selectie toe te voegen.